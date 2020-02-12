В окупований Крим не пропускають кожного п'ятого українця через кредитні борги, - МінТОТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 лютого в ефірі радіо "Крим.Реалії" повідомив представник Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Денис Чистиков.
"За статистикою Херсонського прикордонного загону, за 2019 рік підставою для заборони в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму в 20% випадках були саме фінансові зобов'язання", - сказав він.
Чистиков зазначив, що кримчанам рекомендують по гарячій лінії або за допомогою електронної форми з'ясовувати, чи є вони в реєстрах боржників.
За даними Державної прикордонної служби України, у в'їзді в анексований Крим в 2019 році відмовили 1300 громадянам, а пройшло в напрямку півострова близько 1,2 млн осіб.