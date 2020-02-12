Ворог знову застосував заборонені міномети калібру 120 мм біля Оріхового, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, всі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Так, поруч із Новотошківським противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а недалеко від Оріхового - з міномета калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомета.
Зазначається, що 12 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, 11 лютого озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.