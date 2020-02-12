Понад 5 тисяч українських сиріт перебувають в окупованому Криму, потрібно видати їм паспорти, - Денісова

Про це під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК і міста Севастополя, яке проходить 12 лютого на КПВВ "Чонгар", заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є діти-сироти (на території ТОТ АР Крим. - Ред.) і діти, які позбавлені батьківського піклування. У них немає нікого, щоб їх за руку привезли сюди, щоб вони отримали паспорт громадянина України", - зазначила Денісова.

Станом на 1 січня 2014 року таких дітей було більш ніж 5 тисяч. За словами Денісової, необхідно продумати механізми, щоб ці діти отримали українське громадянство.

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