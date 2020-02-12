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12.02.20 18:48

Українська сторона на переговорах у Мінську подала список підприємств, які заявили про втрату свого майна на Донбасі

Українська сторона у підгрупі з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на сході України подала перелік підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна, що залишилося на непідконтрольній уряду території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО ).

Українська сторона на переговорах у Мінську подала список підприємств, які заявили про втрату свого майна на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер за підсумками засідання ТКГ у середу в Мінську.

"Українська сторона продовжує піднімати проблему повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО. Подано перелік підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна", - підкреслила вона.

Також, за її словами, підгрупа з соціально-економічних питань обговорила в середу питання водозабезпечення усього Донбасу. Оліфер підкреслила, що ці питання "є критичними і вимагають дієвих кроків усіх учасників мінського процесу, зокрема із залученням Міжнародного Комітету Червоного Хреста".

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