Українська сторона на переговорах у Мінську подала список підприємств, які заявили про втрату свого майна на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер за підсумками засідання ТКГ у середу в Мінську.

"Українська сторона продовжує піднімати проблему повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО. Подано перелік підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна", - підкреслила вона.

Також, за її словами, підгрупа з соціально-економічних питань обговорила в середу питання водозабезпечення усього Донбасу. Оліфер підкреслила, що ці питання "є критичними і вимагають дієвих кроків усіх учасників мінського процесу, зокрема із залученням Міжнародного Комітету Червоного Хреста".

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