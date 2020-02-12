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12.02.20 19:05

На Харківщині внаслідок нападу собаки загинула 4-річна дитина, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області внаслідок нападу собаки загинув 4-річний хлопчик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Харківщині внаслідок нападу собаки загинула 4-річна дитина, - Нацполіція 01

Повідомлення про трагедію в одному з сіл Красноградського району надійшло в поліцію 12 лютого близько 16:00.

Попередньо встановлено, що вдень ​​мешканка приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком і залишила його на кілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра і напав на дитину.

Бригаді швидкої медичної допомоги врятувати дитину не вдалося.

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На Харківщині внаслідок нападу собаки загинула 4-річна дитина, - Нацполіція 02

За словами рідних хлопчика, 3-річну собаку сім'я придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки вона не проявляла.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. В даний час поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії.

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