В "Укртатнафті" заявляють, що в екоінспекції не було законних підстав для проведення позапланової перевірки

Про це йдеться в оприлюдненому ПАТ релізі, інформує Цензор.НЕТ.

"Почнемо з того, що відповідно до приписів ст. 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону.

Далі. Виходячи з наданого направлення на перевірку від 06.02.2020 № 06-28/173, підставою для її проведення, начебто, є доручення Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. Але, відповідно до вимог ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", доручення Прем’єр-міністра України може бути підставою для проведення позапланової перевірки лише у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Але жодної з двох умов для появи законних підстав для проведення позапланової перевірки немає", - підкреслюють на підприємстві.

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В "Укртатнафті" зазначають, що за останні шість років їх перевіряли не менше шести разів. "Жодних порушень, що могли б кваліфікуватись як системні, не зафіксовано. Настання подій, які б мали негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, також не відбувалось", - говориться в публікації.

"Крім того, відповідно до вимог ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю). Проте, у порушення наведеної вище норми Закону, надане 07.02.2020 державними інспекторами направлення взагалі не містило переліку питань, необхідність перевірки яких стала би підставою для здійснення цього заходу.

"Укртатнафта" заявляє про відсутність визначених законодавством підстав для проведення позапланової перевірки представниками екологічної інспекції та наполягає на дотриманні усіх законодавчих відповідним державним органом", - резюмують на підприємстві.

Нагадаємо, в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов оприлюднив інформацію, що ПАТ "Укртатнафта" не допустило інспекторів до позапланової перевірки за дорученням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.