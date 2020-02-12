Правосуддя в РФ: ексчиновник пенітенціарної служби застрелився в залі суду

Свиридова визнали винним у вимаганні та засудили його до 3 років позбавлення волі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними слідства, Свиридов вимагав 10 млн рублів ($157 тис) у колишнього заступника директора служби Олександра Сапожнікова. До винесення вироку він перебував під підпискою про невиїзд.

Стаття, за якою визнали винним Свиридова, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Тож призначений йому термін 3 роки був нижчий від найнижчої межі, підкреслили в суді.

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Адвокат Свиридова Григорій Іваніщев заявив, що його підзахисний сподівався уникнути ув'язнення, оскільки був хворий на рак 4 стадії.

За даними російських ЗМІ, Свиридов зміг пронести до суду нагородний пістолет. Зараз правоохоронці з'ясовують, яким чином йому це вдалося.