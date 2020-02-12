У Києві на станції метро "Лук'янівська" намагалися викрасти 5-річного хлопчика, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зловмисниця схопила 5-річного хлопчика і потягнула його за собою, але їй завадили мати дитини і небайдужі перехожі. Правоохоронці затримали жінку в момент, коли вона спробувала втекти з місця події.

Правопорушницею виявилася 32-річна уродженка Хмельницької області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція повідомила подробиці затримання викрадачки немовляти в Коцюбинському. ВIДЕО

"Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (замах на викрадення людини) КК України. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини події", - повідомили в поліції.