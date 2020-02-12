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12.02.20 19:26

У Києві на станції метро "Лук'янівська" намагалися викрасти 5-річного хлопчика, - Нацполіція. ФОТО

У Києві на станції метро "Лук'янівська" жінка намагалася викрасти 5-річну дитину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві на станції метро Лукянівська намагалися викрасти 5-річного хлопчика, - Нацполіція 01

Зловмисниця схопила 5-річного хлопчика і потягнула його за собою, але їй завадили мати дитини і небайдужі перехожі. Правоохоронці затримали жінку в момент, коли вона спробувала втекти з місця події.

Правопорушницею виявилася 32-річна уродженка Хмельницької області.

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"Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (замах на викрадення людини) КК України. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини події", - повідомили в поліції.

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