Глава УГКЦ Святослав подякував головному рабину України Асману за ініціативу присвоєння Шептицькому звання "Праведник народів світу"

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"Висловлюю Вам щиру подяку за заклик до глави меморіального комплексу "Яд Вашем" Авнер Шалев відновити розгляд кандидатури Андрія Шептицького на присвоєння звання "Праведника народів світу" і Ваше таке глибоке розуміння ролі митрополита Андрея як "гіганта справжнього гуманізму і одного з найбільших українців XX століття", - сказано в листі.
Верховний архієпископ Києво-Галицький також подякував за визнання заслуги Шептицького і символічно висаджене дерево в його честь біля Центральної синагоги Бродського.
"Такі акти в дусі правди, любові і взаєморозуміння є хорошим продовженням науки й особистого прикладу великого гуманіста і друга єврейського народу Андрія Шептицького. Сподіваюся, що його особистість і особистий приклад у минулому стануть для нас, теперішніх, натхненням до ще більшого взаєморозуміння, взаємоповаги та активного підтвердження правди в наших діях у сучасному світі, в якому також багато непростих викликів", - зазначив глава УГКЦ.
Нагадаємо, в січні головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся до голови правління меморіального комплексу Яд Вашем (Ізраїль) Авнер Шалев із проханням про присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому почесного звання "Праведник народів світу".