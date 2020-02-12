Про мінування поїзда "Трускавець-Дніпро", через яке збилися з графіка 13 потягів, повідомив п'яний пасажир, - поліція

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Як з'ясувалося, неправдиве повідомлення про замінування надав пасажир цього поїзда, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Мобільний телефон, з якого було здійснено дзвінок, виявлено та вилучено", - сказано в повідомленні.

Чоловіка затримали, йому збираються пред'явити підозру.

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"За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Повідомлення про мінування поїзда "Трускавець-Дніпро" надійшло в поліцію в ніч з 11 на 12 лютого. Поїзд зупинили і обшукали, 700 пасажирів евакуювали. Через це з графіка збилося 13 потягів, час затримки становив від 15 хвилин до 1,5 годин.