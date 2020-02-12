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12.02.20 20:59

На Луганщині за участь в організації "референдуму ЛНР" 3 членів "виборчої комісії" засуджено до 5 років умовно

У Луганській області суд виніс вирок трьом мешканкам Станично-Луганського району, які брали участь в організації незаконного "референдуму" на підтримку "ЛНР" у 2014 році.

На Луганщині за участь в організації "референдуму ЛНР" 3 членів "виборчої комісії" засуджено до 5 років умовно

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

За даними слідства, у травні 2014 року згадані особи добровільно взяли участь у так званому "референдумі" на підтримку "Акту про державну самостійність "Луганської народної республіки" - виконували функції секретаря і двох членів "дільничної виборчої комісії". Секретар безпосередньо відповідав за підрахунок голосів і складання протоколів за підсумками проведення псевдореферендуму, члени комісії здійснювали облік громадян, видавали бюлетені, стежили за процесом і порядком голосування.

Після завершення "референдуму" та підрахунку бюлетенів результати "голосування" на цих дільницях були передані в "Центральну виборчу комісію" для проголошення в подальшому самостійності "ЛНР".

Суд визнав згаданих осіб винними і, з огляду на визнання провини, сприяння розкриттю злочину та викриття інших співучасників, призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

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