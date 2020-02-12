Червоненко організував протести вантажоперевізників у Києві, щоб зберегти монополію АсМАП на ринку, - Шнайдер

Як пишуть Українські новини, про це заявив у Facebook відомий український юрист, політичний оглядач і блогер Михайло Шнайдер.

Євген Червоненко відомий завдяки численним скандалам та бійкам, а також українофобським заявам на російських пропагандистських телеканалах. Мета цього мітингу - зовсім не встановлення прозорих правил гри на ринку, а збереження для АсМАП позиції монополіста.

Шнайдер розповів, що після того, як потрапив у затор у зв'язку з мітингами в столиці, вирішив з'ясувати, чим саме були викликані протести.

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"Асоціація-монополіст (АсМАП) принципово противиться реформуванню видачі дозволів на проїзд вантажних автомобілів територією іноземних держав. Наш новий Кабмін і Міністерство інфраструктури вирішили реформувати галузь і ввели сервіс попереднього замовлення (електронного бронювання) дозволів на міжнародні перевезення вантажів: www.e-transport.gov.ua. Таким чином, компанія-перевізник бронює дозвіл на сайті, а копії документів надає інспектору на пункті видачі дозволів. Так мінімізуються корупційні ризики", - написав Шнайдер.

За його словами, оскільки сусідня Польща забезпечує Україну своїми дозволами на в'їзд вантажних машин в недостатній кількості, учасники ринку перебувають в абсолютно рівних умовах: отримати дозвіл є шанс навіть у "компанії-новачка".

"Ну а чого ж хоче АсМАП? Повернути старі схеми, коли квотування було адресним (до речі, за принципом РФ, на чому наполягала асоціація ще в 2000-х). Це дозволяло б монополісту забирати більшість дозволів під себе, вести нечесну конкуренцію і не запускати новачків на ринок. Справа в тому, що річна квота дозволів для України і так мало змінюється, а торік (за часів знаменитого міністра Омеляна) ще й зменшилася. Це створює ризики для АсМАП, яка побоюється втратити свою монополію на ринку вантажних перевезень", - зазначив юрист.

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На його думку, саме це є причиною акцій протесту міжнародних вантажних перевізників - членів АсМАП. "Тому ми і спостерігаємо стільки шуму. Тому асоціація ігнорує той факт, що незабаром за дорученням міністра інфраструктури Криклія буде створено робочу групу із залученням перевізників з метою вироблення спільного бачення розвитку всієї галузі. Адже АсМАП не потрібні чесні і прозорі правила гри на ринку - їм потрібно тільки одне: зберегти свої позиції і царські привілеї. І нічого страшного, якщо ми у зв'язку з цим бардаком запізнилися на роботу чи важливу зустріч - АсМАП думає тільки про власний заробіток", - переконаний блогер.

Михайло Шнайдер також висловив слова підтримки главі Міністерства інфраструктури України Владиславу Криклію, який після призначення на цю посаду в серпні 2019-го почав впевнено реформувати галузь. "У зв'язку з цим я хочу підтримати нашого міністра Владислава Криклія і настійно порадити не піддаватися на дрібні провокації", - заявив юрист.

Шнайдер закінчив свій пост хештегом #електронні_дозволи_так і #квотування_ні.

Раніше депутат Київської обласної ради та заступник голови ГО "Всеукраїнська люстрація" Олександр Аронець заявив, що вимоги далекобійників, які перекрили під'їзди до Києва і безпосередньо центр столиці, є абсурдними, а сама акція протесту заважає нормальному функціонуванню мегаполісу. Він також висловив думку, що організатор мітингу Євген Червоненко намагається таким чином шантажувати МІУ і членів Кабміну.

"Тепер все стало на свої місця. Акцію перевізників організував скандальний ватник Червоненко. Ще той "рішало" ... Тепер погрожує Києву транспортним колапсом. Думаю, кияни покажуть на його місце, якщо він спробує шантажувати чиновників, взявши в заручники простих громадян! Причому, дуже активно і швидко поставлять його на місце!" - констатував Олександр Аронець.

Нагадаємо, вранці 12 лютого представники компаній, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, заблокували дороги на в'їзді до Києва і центр столиці за допомогою вантажних фур. Серед вимог протестувальників - скасування повторного зважування вантажівок. Пілотний проект WiM - систему зважування вантажівок в русі (автоматичного габаритно-вагового контролю) - ініціювало Мінінфраструктури восени 2019 року.