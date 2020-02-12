Росіяни відпустили "Чорного Леніна" - терориста, який воював на Донбасі, - ЗМІ

Першим про звільнення Чорного Леніна повідомив із посиланням на джерела в поліції місцевий сайт "Эхо Севера", інформує Цензор.НЕТ. Пізніше цю інформацію підтвердив журналістам депутат Держдуми Сергій Шаргунов, який просив відпустити Айо і надати йому тимчасовий притулок у Росії.

Рішення відпустити Чорного Леніна було прийнято після того, як Шаргунов направив відповідний запит прокурору Архангельської області і начальнику регіонального главку МВС.

Латвійське видання Delfi інформує, що генпрокуратура Латвії збиралася звернутися до Росії з проханням видати Айо.

Терорист Чорний Ленін був затриманий в Яренському Архангельської області РФ на запит України про видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.

Айо - громадянин Латвії. Він був активним учасником антиМайдану, підтримував окупацію Криму Росією і воював проти захисників України в складі окупаційно-терористичних військ.

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