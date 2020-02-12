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12.02.20 21:26

Росіяни відпустили "Чорного Леніна" - терориста, який воював на Донбасі, - ЗМІ

Громадянин Латвії Бенес Айо був затриманий на запит України про видачу для притягнення до кримінальної відповідальності. Його відпустили після того, як за терориста заступився депутат Держдуми від КПРФ.

Росіяни відпустили "Чорного Леніна" - терориста, який воював на Донбасі, - ЗМІ

Першим про звільнення Чорного Леніна повідомив із посиланням на джерела в поліції місцевий сайт "Эхо Севера", інформує Цензор.НЕТ. Пізніше цю інформацію підтвердив журналістам депутат Держдуми Сергій Шаргунов, який просив відпустити Айо і надати йому тимчасовий притулок у Росії.

Рішення відпустити Чорного Леніна було прийнято після того, як Шаргунов направив відповідний запит прокурору Архангельської області і начальнику регіонального главку МВС.

Латвійське видання Delfi інформує, що генпрокуратура Латвії збиралася звернутися до Росії з проханням видати Айо.

Терорист Чорний Ленін був затриманий в Яренському Архангельської області РФ на запит України про видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.

Айо - громадянин Латвії. Він був активним учасником антиМайдану, підтримував окупацію Криму Росією і воював проти захисників України в складі окупаційно-терористичних військ.

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