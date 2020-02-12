Не делегували озвучувати таку позицію, - заступник голови фракції СН Кравчук про слова Арахамії про воду для Криму

Про це вона сказала в ефірі радіо "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, дійсно, на фракції не обговорювали це питання і не делегували Давида Арахамію озвучувати таку позицію, тому це, справді, його особиста позиція і він сьогодні це підтвердив, і сьогодні в Офісі президента Андрій Єрмак підтвердив, що це не загальна позиція держави" , - повідомила Євгенія Кравчук.

Кравчук розповіла, що говорила про висловлювання Арахамії з ним і що його слова потрібно трактувати "з точки зору гуманності".

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"З точки зору гуманності що краще: коли ллється вода чи коли ллється кров? Але, справді, якщо дивитися на це питання комплексно, то юридичні наслідки продажу або навіть подачі води - це дуже серйозно, адже ми розуміємо, що ми просимо західні країни утримувати санкції проти Росії і тут ми точно не можемо мати справу з країною-агресором", - сказала Кравчук.

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Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

12 лютого Арахамія вибачився перед громадянам України, переселенцями, кримчанами, яких могли образити його слова. Він підкреслив, що озвучив в ефірі свою особисту позицію, а не точку зору фракції.