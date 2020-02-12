Імунізація, популяризація здорового способу життя, виявлення на ранніх стадіях, - представлена стратегія МОЗ по боротьбі з раком

Про основні цілі, які передбачає проєкт стратегії, на парламентських слуханнях розповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, однією з цілей є зниження захворюваності на рак, який можна попередити.

"На сьогодні це пов’язано з громадським здоров’ям - це є імунізація, дотримання календаря щеплень. У цьому контексті стратегічна мета - максимальне запровадження заходів щодо усунення всіх ризиків, пов’язаних з інфекцією гепатиту В. Також це пов'язано з можливістю впровадження, навіть пілотними проєктами, програм імунізації проти вірусу папіломи людини", - сказала Скалецька.

За її словами, велику увагу буде приділено популяризації здорового способу життя.

"Уперше в бюджеті України закладені гроші на інформаційні кампанії", - підкреслила Скалецька.

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Другою ціллю стратегії є виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях.

"Ми покладаємо багато функціоналу і очікувань на первинну ланку, обізнаність сімейних лікарів щодо ознак і максимальне реагування на ранніх етапах захворювань. Я знаю, що в Україні є регіони, які вже взаємодіють — онкологічна служба тісно працює з первинною ланкою, проводять тренінги, навчають, діляться знаннями", - сказала міністр і закликала поширювати цю практику.

Також проєкт Стратегії передбачає мету покращити якість надання медичних послуг, пов’язаних з діагностикою та лікуванням онкозахворювань, що передбачає розробку та впровадження стандартів контролю якості.

Окремим пунктом стратегії є створення умов для якісного лікування дитячих онкозахворювань.

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"Ми повинні в цьому році розпочати проводити не експериментальну пілотну, а в нормальному потоці проводити трансплантацію гомопоетичних стовбурових клітин", - зазначила Скалецька.

Серед інших цілей стратегії міністр охорони здоров’я назвала розвиток послуг з реабілітації, догляду та паліативної допомоги, забезпечення збору та аналізу даних

"Одна з наших задач - мати дійсно якісний і правдивий збір даних. Я сподіваюся, що із застосуванням електронних ресурсів, які впроваджуються в охороні здоров’я, ми матимемо до кінця року можливість оцінити реальну картину, а отже і реально закласти гроші в бюджет для тих чи інших методів діагностики і лікування", - наголосила міністр.

Велику увагу, за її словами, буде приділено кадровому питанню, підвищенню кваліфікації лікарів, зокрема підтримці професійного розвитку лікарів, зміні в підходів у навчальному процесі.

Проєкт Стратегії буде оприлюднений для громадського обговорення на сайті Міністерства охорони здоров'я.