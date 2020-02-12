Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновник назвав 7 таких рішень
- Захистили ринок органічного виробництва. Відкриваємо реєстри виробників органічних продуктів, це не дозволить маркувати органічною свою продукцію кому завгодно.
- Скасували повідомлення податкової про прийняття на посаду керівника. Усунули дублювання інформації, яку подає підприємство.
- Гармонізували сферу технічного регулювання з відповідними нормами європейського законодавства. Відтепер технічні регламенти відповідають угоді про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів.
- Розробили новий технічний регламент для мийних засобів. Тепер можна здійснювати оцінку відповідності не для кожної одиниці продукції, як це було раніше, а тільки для типового представника асортиментного ряду. Це зменшить витрати суб’єктів господарювання на здійснення оцінки відповідності в п’ять разів.
- Узгодили порядок видачі свідоцтва у сфері метрології. Скоротили перелік документів та надали можливість подавати документи через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.
- Надали офіційний статус геопросторовим даним кадастрів та інформаційних систем, розміщеним на картографічній основі Державного земельного кадастру. Це важливе рішення у рамках прозорості землеустрою та земельної реформи.
- Запровадили консультації при ринковому нагляді. Відтепер органи державного ринкового нагляду будуть надавати безоплатну консультаційну підтримку у цій сфері підприємцям.