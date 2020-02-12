Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник назвав 7 таких рішень

Захистили ринок органічного виробництва. Відкриваємо реєстри виробників органічних продуктів, це не дозволить маркувати органічною свою продукцію кому завгодно. Скасували повідомлення податкової про прийняття на посаду керівника. Усунули дублювання інформації, яку подає підприємство. Гармонізували сферу технічного регулювання з відповідними нормами європейського законодавства. Відтепер технічні регламенти відповідають угоді про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів. Розробили новий технічний регламент для мийних засобів. Тепер можна здійснювати оцінку відповідності не для кожної одиниці продукції, як це було раніше, а тільки для типового представника асортиментного ряду. Це зменшить витрати суб’єктів господарювання на здійснення оцінки відповідності в п’ять разів. Узгодили порядок видачі свідоцтва у сфері метрології. Скоротили перелік документів та надали можливість подавати документи через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Надали офіційний статус геопросторовим даним кадастрів та інформаційних систем, розміщеним на картографічній основі Державного земельного кадастру. Це важливе рішення у рамках прозорості землеустрою та земельної реформи. Запровадили консультації при ринковому нагляді. Відтепер органи державного ринкового нагляду будуть надавати безоплатну консультаційну підтримку у цій сфері підприємцям.

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