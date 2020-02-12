ТСК і правоохоронці мають перешкодити футбольним функціонерам нагрівати руки на будівництві полів, - журналіст Франков

Про це повідомив журналіст Артем Франков у блозі на порталі "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на заводі "верстати крутилися і шуміли, човники і нитки снували туди-сюди, і сам Олег Протасов розповідав, наскільки все круто, як і належить успішному підприємству із затребуваною продукцією".

Однак журналіст нагадує, що неодноразово повідомлялося про те, що завод фактично не працює, даних про виготовлену продукцію, її собівартість, обсяги продажів, кількість співробітників, оборот та інше немає.

"Постає загальне запитання: навіщо будували і запускали завод, якщо собівартість покриття, яке він виробляє, на €4 вища, ніж комерційна ціна якісного німецького покриття, і на €2 вища, ніж ціна покриття "Політан" вже з доправленням в Україну?

Комерційна ж ціна покриття "ФФУ Продакшн" фактично вища, ніж уже доправлений в Україну "Політан" більш ніж удвічі! До того ж свідомо гіршого за якістю (і щонайменше несертифікованого). Поясніть, будь ласка, як нормальну людину можна без застосування силових методів переконати купувати удвічі дорожчу продукцію, ще і нижчої якості!?"- уточнює Франков.

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Він також підкреслює, що "головним у всій цій історії було і залишається одне": "Ніхто не проти футбольних майданчиків як таких. А щодо футбольних майданчиків за завищеною ціною – то проти. Категорично проти. Шалено проти! Адже питання в тому, щоб на будь-якій добрій справі не нагрівали руки недобросовісні, злодійкуваті особистості – що з усією очевидністю сталося у нас у країні зусиллями лицемірного (голови ФФУ/голови бюджетного комітету ВР) Андрія Павелка і його прибічників".

Журналіст висловлює впевненість, що "унікальність" заводу в Мартусівці полягає в тому, що він використовує кошти державного та місцевих бюджетів і "ефектно переробляє його в захмарні зарплати мешканців Будинку футболу і деякі невраховані активи, також незмінно осідають в кишенях володарів вітчизняного футболу".

"Клубок цей видається складним тільки на перший погляд. Точніше, складність його зовсім не у хитросплетіннях ниток. Складність – виключно в наявності доброї волі, якою необхідно пробивати і зрушувати різні дахи і кругові поруки:

поставити конкретні запитання;

не дозволити викручуватися під час відповідей на них;

і кожне слово в цих відповідях перевіряти документами й експертизами.

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Зрозуміло, це не тільки і не стільки про депутатів – членів ТСК. Це передусім написано й адресовано правоохоронним органам, Офісу генерального прокурора, від якого хотілося б побачити конкретні та неупереджені дії", - підкреслює Франков.

Він також нагадує, що "варто все-таки з'ясувати, хто, куди і навіщо перекладав гроші ФФУ, призначені на закупівлю такої "стратегічної сировини", як чай, кава і морепродукти. Тоннами! Десятками тонн! І де ця сама продукція, в яких шлунках нібито спочиває".