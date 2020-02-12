Адвокатку, затриману за підозрою в 41 випадку псевдомінування судів у Сумах, заарештували із заставою 160 тис. грн

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України, визначено розмір застави - 162 160 грн.

Строк дії ухвали до 24:00 10 березня 2020 року.

У разі внесення застави на підозрювану покладено ряд обов’язків, зокрема, і постійно носити електронний засіб контролю.

В під час слідства встановлено, що жінка, починаючи з 10 жовтня минулого року 41 раз дзвонила на лінію "102" і повідомляла про замінування місцевих судів, а також Центру надання адміністративних послуг.

Читайте також: Про мінування поїзда "Трускавець-Дніпро", через яке збилися з графіка 13 потягів, повідомив п'яний пасажир, - поліція

При цьому жодного разу факт мінування не підтвердився.

З огляду на професію, адвокат продумувала до дрібниць свої злочинні дії, щоб уникнути викриття. Зокрема, змінювала голос, систематично змінювала сім-картки і мобільні телефони, говорила з оператором не більше 5 секунд тощо.

Нагадаємо, 39-річну жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Під час санкціонованого обшуку у неї виявили та вилучили мобільні телефони, з яких вона здійснювала телефонні дзвінки на лінію "102". Водночас отримано інші неспростовні докази її причетності до вказаного злочину. Більш того, затримана зізналася у скоєному.

Напередодні, повідомляє пресслужба Господарського суду Сумської області, прокурор Сумської області повідомив жінці про підозру. За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.