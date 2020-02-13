У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 лютого в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Зараз вже 116 наших громадян незаконно утримуються на території Росії і тимчасово окупованого Криму. Ми про кожного знаємо. Ми постійно спілкуємося з адвокатами, рідними політв'язнів і правозахисними організаціями. Цей список є також у президента України, і він особисто піклується і вирішує питання про їхнє повернення на батьківщину", - написала Денісова.

Вона додала, що в Росії і Криму є 29 вироків щодо громадян України, які не захотіли служити у збройних силах РФ.

"Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть із місць несвободи, будуть знову призвані в ЗС Росії. Ми маємо також дбати і про їхні права", - написала Денісова.

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