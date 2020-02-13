Інформаційна блокада, важкі умови, погане харчування, - генконсул України Малишевський відвідав у СІЗО РФ фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Кримської солідарності", йому вдалося відвідати Мусліма Алієва, Емір-Усеїна Куку і Вадима Сірука в день, коли виповнилося 4 роки, як їх позбавили волі, - 11 лютого.
Як розповів Тарас Малишевський, "звісно ж, тема чотирьох років перебування в ув'язненні домінувала на початку зустрічей, які загалом минули в позитивній атмосфері, без обмежень у часі розмов, зайвого контролю діалогів з боку адміністрації, по черзі з кожним (інших членів цієї групи консули відвідали раніше, у СІЗО Таганрога та Шахт)".
Головними темами для обговорення, як завжди, були питання стану здоров'я, умов перебування, комунікації із зовнішнім світом, політичних та інших новин.
"Мене особливо дивує надзвичайно високий рівень моїх співрозмовників - інтелектуальний і морально-психологічний. Не в сенсі, звісно ж, їхніх широких знань і освіченості, а в тому, що з урахуванням постійної інформаційної блокади (оскільки їх утримують у спецблоках, по одному), важких умов перебування, крайньої убогості харчування, прояву хронічних захворювань і всієї нелюдяності навколо них, вони залишаються незломленими, твердими у своїх переконаннях, міцними духом, і з упевненістю, що правда восторжествує, і вони стануть вільними. Хоча і в це важко повірити, але 12 лютого пішов їхній 5-й рік за ґратами.
З хлопцями детально переговорив про стан здоров'я і хронічні недуги. Потім, уже після зустрічей, з представниками керівництва ГУФСВП у Ростовській області, щодо візитів лікаря і, за результатами його висновків, можливих подальших заходів, які б перешкоджали погіршенню здоров'я, не кажучи про повне одужання, що в умовах слідчого ізолятора досягти, мабуть, нереально", - прокоментував український консул.
Нагадаємо, 12 листопада 2019 року в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбулося судове засідання, на якому було оголошено вирок фігурантам "справи про так званий тероризм" (ялтинська група) Інверу Бекірову, Арсену Джеппарову, Рефату Алімову, Емір-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку та Мусліму Алієву.
Відповідно до вироку суду, підсудні визнані винними, їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму на строк: Алієву Мусліму - 19 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Бекірову Інверу - 18 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Сіруку Вадиму - 12 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Алімову Рефату - 8 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Джеппарову Арсену - 7 років, з обмеженням свободи на термін 1 рік, Куку Емір-Усеїну - 12 років, з обмеженням волі на строк 1 рік.