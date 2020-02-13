Далекобійники домовилися про зустріч у Мінінфраструктури та призупинили акцію протесту

Про це УНІАН повідомили у страйковому комітеті Асоціації міжнародних автоперевізників України, пише Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ході зустрічі обговорюватимуться актуальні проблеми на ринку автоперевезень, зокрема питання видачі дозволів на виконання перевезень вантажів територією іноземних держав, а також збільшення квоти дефіцитних дозволів на автоперевезення до низки країн.

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"Завтра заплановано засідання комітету у Мінінфраструктури (щодо врегулювання актуальних проблем на ринку автоперевезень. – Ред.)", - повідомили в страйковому комітеті. Крім того, в АсМАП додали, що на цей момент акція протесту міжнародних перевізників припинена.

Нагадаємо, вранці 12 лютого в урядовому кварталі Києва далекобійники і водії маршруток влаштували страйк. Крім акції протесту біля будівлі Кабінету Міністрів, далекобійники блокували основні траси, що ведуть до столиці.

У перевізників загалом 16 вимог. Так, вони виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе, вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низки інших питань.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не планує відмовлятися від електронної системи видачі дозволів на міжнародні автоперевезення, проти якої зараз мітингують перевізники.

На думку Михайла Шнайдера, протести далекобійників-членів Асоціації міжнародних автомобільних перевізників під Києвом і в центрі столиці організував наближений до АсМАП одіозний ексміністр транспорту України Євген Червоненко, щоб зберегти монополію АсМАП на ринку.

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