Кількість заражених коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері в Японії зросла до 218 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Japan Times.

Згідно з даними японського Міністерства охорони здоров'я, інфекцію виявили у 43 пасажирів і одного члена екіпажу.

Серед нових інфікованих - 29 японців і 15 громадян інших країн (проте не уточнюється, яких саме).

Загалом кількість заражених коронавірусом пасажирів і членів екіпажу лайнера Diamond Princess сягнула 218 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан двох українців, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, задовільний, - МЗС

Як повідомлялося, круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 3,7 тисячі осіб, 3 лютого помістили на карантин у порту Йокогами, Японія, через коронавірус. На борту лайнера Diamond Princess перебувають 25 українців.

Серед заражених двоє українців, у яких лабораторно підтверджено інфікування новим коронавірусом. Це члени екіпажу - 25-річний чоловік та 37-річна жінка, які працювали на кухні та в обслуговуванні лайнера.