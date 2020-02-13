За тиждень від ускладнень грипу померли вісім осіб, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Інтенсивний показник захворюваності становить 741,8 на 100 000 населення, що на 55,6% більше за епідемічний поріг по Україні.

Майже в усіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Лише в Києві та Харківській області не перевищено епідпоріг.

У відомстві нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності. https://bit.ly/2RXBxxs

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"За тиждень зареєстровано вісім летальних випадків унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону 26 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що упродовж тижня проти грипу вакциновано 956 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 236 343 особи.