Кандидатка на посаду в Нацраді, колишня радниця ексглави ХОДА постане перед судом через підроблений диплом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Едуарда Новікова, встановлено, що одна з колишніх радників ексголови ХОДА під час проходження конкурсу на посаду державного службовця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення надала конкурсній комісії диплом про здобуття вищої освіти. Проте спецперевірку жінка не пройшла, оскільки виявилося, що її диплом є підробленим, про що Національною радою повідомлено правоохоронним органам.

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11 лютого 2020 року обвинувальний акт стосовно жінки направлено до суду за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа). Наразі зазначеній особі обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.



Санкція статі передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.