П'ята річниця Мінських угод: РФ запросила на 18 лютого засідання Радбезу ООН

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський.
"У зв'язку з п'ятою річницею Комплексу заходів з реалізації Мінських угод, яка відзначається сьогодні, 12 лютого, а також у зв'язку з п'ятою річницею ухвалення резолюції РБ ООН 2202 (17 лютого) Росія запросила проведення брифінгу Ради Безпеки", - сказав він.
За словами Полянського, захід може бути призначений на другу половину дня 18 лютого.
Він уточнив, що Росія запросила проведення відкритого засідання за участю представника Секретаріату ООН, від якого очікують інформації щодо прогресу реалізації комплексу заходів.
Резолюцію РБ ООН 2202 було ухвалено в 2015 році консенсусом, вона затвердила "Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод". Резолюція зробила комплекс заходів частиною міжнародного права - обов'язковим до виконання документом.