П'ята річниця Мінських угод: РФ запросила на 18 лютого засідання Радбезу ООН

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський.

"У зв'язку з п'ятою річницею Комплексу заходів з реалізації Мінських угод, яка відзначається сьогодні, 12 лютого, а також у зв'язку з п'ятою річницею ухвалення резолюції РБ ООН 2202 (17 лютого) Росія запросила проведення брифінгу Ради Безпеки", - сказав він.

За словами Полянського, захід може бути призначений на другу половину дня 18 лютого.

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Він уточнив, що Росія запросила проведення відкритого засідання за участю представника Секретаріату ООН, від якого очікують інформації щодо прогресу реалізації комплексу заходів.

Резолюцію РБ ООН 2202 було ухвалено в 2015 році консенсусом, вона затвердила "Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод". Резолюція зробила комплекс заходів частиною міжнародного права - обов'язковим до виконання документом.