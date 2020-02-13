Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Комітет з охорони здоров'я провінції Хубей.

"Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження в провінції сягнула 48 206. Станом на середу в провінції загинули 1310 осіб", - пише Xinhua.

Від початку спалаху захворювання із лікарень було виписано 3441 пацієнта.

"Серед 33 693 госпіталізованих 5647 досі перебувають у важкому стані, ще 1437 - у критичному", - йдеться у матеріалі.

Xinhua пояснює, що різке зростання кількості хворих частково пояснюється зміною методів підрахунку, адже тепер у загальній статистиці враховуються так звані "клінічно діагностовані" випадки.

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"Клінічно діагностовані випадки - унікальні для статистики з Хубею. Їх урахування спровокувало зростання кількості нових підтверджених випадків", - наголошує агентство.

Клінічно підтвердженими вважаються всі вірогідні випадки зараження на новий коронавірус, до яких було зроблено пов’язану із пневмонією комп’ютерну томографію.

Як повідомлялося, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб. За межами Китаю зафіксовано два летальні випадки.