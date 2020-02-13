Наша позиція - особливий статус для Донбасу не вписувати в Конституцію, - "слуга народу" Корнієнко

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша позиція і позиція президента Володимира Зеленського - особливий статус у Конституцію не вписувати. І обидва проєкти закону (першого варіанту і доопрацьованого, а пізніше відкликаного про внесення змін до Конституції щодо децентралізації. - Ред.) були без будь-якого "особливого статусу" , - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, як просувається робота над текстом нового законопроєкту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", він нагадав, що Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" до 31 грудня 2020 року включно .

"Чекаємо зовнішньополітичного сигналу від президента", - сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, 12 грудня Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.