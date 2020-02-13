П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Надійшло повідомлення про те, що в с.Олександрівка м. Чорноморськ сталася ДТП з потерпілими. Для перевірки вказаного повідомлення на місце аварії був скерований наряд сектору реагування патрульної поліції.

Згодом на спецлінію "102" надійшло ще одне повідомлення від учасників дорожньо-транспортної пригоди. Громадяни повідомили, що на місце аварії для оформлення ДТП на власному автомобілі та у цивільному одязі прибув слідчий з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Для встановлення усіх обставин правопорушення на місце події виїхали працівники інспекції з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП та управління внутрішньої безпеки в Одеській області.

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Встановлено, що поліцейський перебував поза службою. Щодо нього складено адміністративний протокол за ст.130 КУпАП. За цим фактом розпочате службове розслідування, на період проведення якого поліцейського відсторонено від виконання обов’язків на посаді. Йому загрожує безальтернативне звільнення з ОВС.