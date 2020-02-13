Реформу децентралізації можливо провести до місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, у нас є план. Можна за дві сесії встигнути, якщо планувати на початку четвертої сесії 3-4 вересня голосувати 300 (300 голосів за законопроект "Про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади". - Ред.). Четверта сесія якраз дуже вдало починається - першого вересня, а виборчий процес (на місцевих виборах. - Ред.) починається п'ятого вересня", - розповів він.

За його словами, в найближчі два тижні в регіонах будуть проведені обговорення законопроєкту "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади". Корнієнко повідомив, що вони пройдуть у форматі, в якому обговорювалося питання про ринок землі - на невеликих форумах, по кілька сотень людей.

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"Ці обговорення завершаться 25 лютого великим зібранням в Києві, де будуть представники асоціацій, мери, керівники місцевих органів влади, експерти всілякі, представники донорів. Після нього ми будемо виходити на концепцію, потім - комісія з правової реформи, де все це фіналізується. Тобто, приблизно в кінці лютого - початку березня ми плануємо вийти на текст", - пояснив він.

Він також розповів, що паралельно в уряді допрацьовують перспективні плани об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

"Ми їм дали такі повноваження - самим їх формувати", - зазначив глава партії.

Також, за його словами, основною причиною для відкликання президентом з Верховної Ради законопроєкту №2598 "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади" стали заяви мерів, які не схвалювали реформу в такому вигляді".

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня 2020 року за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.