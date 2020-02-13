Найбільший портовий оператор у світі DP World заходить в Україну

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сьогодні повідомляє пресслужба ТІС.

Операцію супроводжувала інвестиційна компанія SD Capital. Її суму в компанії не розкривають, але підкреслюють, що це - найбільша інвестиція в інфраструктурі за всю історію незалежності України.

Як зазначають у компанії, серед першочергових планів DP World - впровадити новітні IT-рішення і глобальну експертизу групи, сфокусуватися на розвитку інтермодального сегменту вантажоперевезень і розвитку на власних, вже викуплених ТІС землях індустріального парку за прикладом найбільшої вільної економічної зони Jebel Ali Free Zone.

"DP World у всьому світі надає кращі клієнтоорієнтовані рішення в логістиці. Контейнерному терміналу наше партнерство дасть можливість зосередитися на відточуванні якості послуг, сфокусуватися на інтермодальності і розвитку індустріального парку", - прокоментував співвласник ТІС, партнер SD Capital Андрій Ставніцер.

Султан Ахмед Бін Сулайєм, глава правління і генеральний директор DP World, сказав: "Ми раді розширенню присутності в Україні. DP World високо оцінює потенціал зростання контейнерного терміналу ТІС. Мета нашої компанії - створювати кращі галузеві рішення для оптимізації глобального ланцюжка поставок. Ми віримо, що наше стратегічне партнерство дозволить контейнерному терміналу ТІС зміцнити свої позиції на морській карті світу".

Філіп Грушко, партнер SD Capital, додав, що це злиття надасть критично важливий вплив на український логістичний сектор. "Країна, в якій є DP World, - важливий гравець на світовому ринку морських перевезень і глобальної торгівлі. Це знак якості для інвестиційного клімату країни і опора для подальшого зростання", - зазначив він.

Нагадаємо, DP World - один з найбільших портових операторів світу. У 2019 сумарно обробив 71,2 млн TEU (для порівняння: контейнерообіг всіх українських портів за минулий рік склав трохи більше 1 млн TEU. - Ред.).

Контейнерний термінал ТІС - один з найбільших і найбільш динамічний контейнерний термінал в Україні. У 2019 його контейнерообіг збільшився на 75%. Одним з перших серед українських портів почав розвивати регулярні перевезення контейнерних вантажів блок-поїздами.