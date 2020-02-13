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13.02.20 10:18

Найбільший портовий оператор у світі DP World заходить в Україну

Один з найбільших портових операторів світу, DP World, оголосив про намір набути контроль у контейнерному терміналі ТІС (порт "Південний", Одеська область).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сьогодні повідомляє пресслужба ТІС.

Операцію супроводжувала інвестиційна компанія SD Capital. Її суму в компанії не розкривають, але підкреслюють, що це - найбільша інвестиція в інфраструктурі за всю історію незалежності України.

Найбільший портовий оператор у світі DP World заходить в Україну 01

Як зазначають у компанії, серед першочергових планів DP World - впровадити новітні IT-рішення і глобальну експертизу групи, сфокусуватися на розвитку інтермодального сегменту вантажоперевезень і розвитку на власних, вже викуплених ТІС землях індустріального парку за прикладом найбільшої вільної економічної зони Jebel Ali Free Zone.

"DP World у всьому світі надає кращі клієнтоорієнтовані рішення в логістиці. Контейнерному терміналу наше партнерство дасть можливість зосередитися на відточуванні якості послуг, сфокусуватися на інтермодальності і розвитку індустріального парку", - прокоментував співвласник ТІС, партнер SD Capital Андрій Ставніцер.

Султан Ахмед Бін Сулайєм, глава правління і генеральний директор DP World, сказав: "Ми раді розширенню присутності в Україні. DP World високо оцінює потенціал зростання контейнерного терміналу ТІС. Мета нашої компанії - створювати кращі галузеві рішення для оптимізації глобального ланцюжка поставок. Ми віримо, що наше стратегічне партнерство дозволить контейнерному терміналу ТІС зміцнити свої позиції на морській карті світу".

Найбільший портовий оператор у світі DP World заходить в Україну 02

Філіп Грушко, партнер SD Capital, додав, що це злиття надасть критично важливий вплив на український логістичний сектор. "Країна, в якій є DP World, - важливий гравець на світовому ринку морських перевезень і глобальної торгівлі. Це знак якості для інвестиційного клімату країни і опора для подальшого зростання", - зазначив він.

Нагадаємо, DP World - один з найбільших портових операторів світу. У 2019 сумарно обробив 71,2 млн TEU (для порівняння: контейнерообіг всіх українських портів за минулий рік склав трохи більше 1 млн TEU. - Ред.).

Контейнерний термінал ТІС - один з найбільших і найбільш динамічний контейнерний термінал в Україні. У 2019 його контейнерообіг збільшився на 75%. Одним з перших серед українських портів почав розвивати регулярні перевезення контейнерних вантажів блок-поїздами.

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