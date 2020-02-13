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13.02.20 10:14

Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО замість Богдана, - Указ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким змінив склад РНБО.

Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО замість Богдана, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ №52/2020 оприлюднений на сайті президента.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича - керівника Офісу Президента України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Андрія Богдана", - вказується в тексті.

Указ набирає чинності з дня оприлюднення.

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Нагадаємо, 11 лютого Зеленський звільнив з посади керівника ОП Богдана і призначив на цю посаду Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника глави держави.

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