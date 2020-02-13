Зеленський 14 лютого з дводенним візитом відвідає Німеччину, де візьме участь у Мюнхенській конференції, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"14-15 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що президент в межах конференції виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.
Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. Цього року конференція відбудеться з 14 по 16 лютого.