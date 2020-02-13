Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.02.20 10:18

Зеленський 14 лютого з дводенним візитом відвідає Німеччину, де візьме участь у Мюнхенській конференції, - ОП

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідає Федеративну Республіку Німеччина для участі в 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Зеленський 14 лютого з дводенним візитом відвідає Німеччину, де візьме участь у Мюнхенській конференції, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"14-15 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент в межах конференції виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.

Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. Цього року конференція відбудеться з 14 по 16 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч міністрів у "нормандському форматі" на Мюнхенській конференції не планується, - глава конференції Ішингер

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100