До Києва приїде делегація Сенату США для зустрічі із Зеленським

Про це йдеться в спільній заяві законодавців, оприлюдненій на офіційному сайті сенатора Кріса Мерфі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 14 лютого сенатори зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

"Нині відносини США та України важливі як ніколи. Майбутнє України має значення для Сполучених Штатів, і ми маємо переконатися, що Україна знає про те, що ми розглядаємо її як стратегічного союзника", - наголошується в заяві.

Для того, щоб підтвердити підтримку Вашингтона, двопартійна делегація і вирушає до Києва, наголосили сенатори США.

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