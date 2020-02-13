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13.02.20 10:58

Депутат міськради на Миколаївщині піде під суд за вимагання $15 тис.

Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України 12 лютого 2020 року направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата однієї з міських рад Миколаївської області та місцевого жителя за підозрою в отриманні хабаря.

Депутат міськради на Миколаївщині піде під суд за вимагання $15 тис.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 9 вересня 2019 року депутат разом з місцевим мешканцем, імовірно, вимагали та одержали від підприємця неправомірну вигоду в сумі 15 тис. доларів США за вплив на директора комунального підприємства для того, щоб укласти з ним договір оренди земельної ділянки.

Під час одержання хабаря їх затримали правоохоронці.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України стосовно зазначених осіб перебуває на розгляді в суді.

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