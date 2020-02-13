Депутат міськради на Миколаївщині піде під суд за вимагання $15 тис.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 9 вересня 2019 року депутат разом з місцевим мешканцем, імовірно, вимагали та одержали від підприємця неправомірну вигоду в сумі 15 тис. доларів США за вплив на директора комунального підприємства для того, щоб укласти з ним договір оренди земельної ділянки.

Під час одержання хабаря їх затримали правоохоронці.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України стосовно зазначених осіб перебуває на розгляді в суді.

Дивыться також: На Тернопільщині під час одержання 400 доларів хабаря затримано патрульного, - прокуратура. ФОТО