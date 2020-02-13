"Слуга народу" ретельніше відбиратиме своїх кандидатів на місцевих виборах, - Корнієнко

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба ретельніше відбирати. Головне - це час, а у нас його не було: було два тижні - місяць від сили. Тут у нас є фактично пів року. І цей відбір ми в ідеалі бачимо з березня до липня!" - сказав Корнієнко.

За його словами, "буде і перевірка безпеки щільніша, зважаючи на минулий досвід таких кейсів, як у Іванісова (народний депутат фракції "Слуга народу" Роман Іванісов. – Ред.), які важко зі старту розгадати".

Корнієнко також розповів, що кандидати в депутати пройдуть "і онлайн-навчання як елемент відбору, щоб зрозуміти мотивацію людей", і оффлайн-навчання.

"У результаті депутати будуть більш підготовленими. У такий спосіб ми йдемо від класичного формування місцевих команд, коли хтось з якимись списками кудись приходив і казав: "Це класні хлопці і треба їх брати!". Їх брали, а потім вони п’ять років у Верховній Раді займалися казна-чим", - зазначив Корнієнко.

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