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13.02.20 10:52

Впровадження мита на імпорт дизпалива походженням з РФ загрожує Україні втратою близько 13 млрд, - СПО роботодавців

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (далі - СПО роботодавців) надіслав листа до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з метою неприпустимості впровадження мита на імпорт дизельного палива та скрапленого газу походженням із Росії, оскільки це загрожує Україні втратою близько 13 млрд гривень.

Як ідеться в листі, будь-яке підвищення вартості, зокрема палива, лягає додатковим тягарем на собівартість промислової продукції, збільшуючи витратну частину виробництва, "вимиваючи" обігові кошти підприємства, обмежуючи можливості для розвитку, передає Обозреватель.

Крім того, зазначає СПО, за попередньою оцінкою, у випадку запровадження мита на імпорт дизельного палива та скрапленого газу походженням з РФ, гірничо металургійний комплекс України втратить близько 300 мільйонів гривень як внаслідок зростання цін на паливо, так і зростання вартості супутніх послуг та матеріалів, собівартість яких залежить від цін на пальне.

Також у органі наголосили на відсутності підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизельного палива в Україну:

Впровадження мита на імпорт дизпалива походженням з РФ загрожує Україні втратою близько 13 млрд, - СПО роботодавців 01

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