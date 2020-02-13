Мін'юст просить Раду дозволити нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, інформує пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо, щоб державні та приватні нотаріуси могли реєструвати шлюби і розлучення. Але тільки ті, де взаємна згода, де немає неповнолітніх дітей і будь-яких суперечок. Чому б і ні? Це абсолютно нормальний сервіс", – заявив Малюська.

Він додав, що Мін’юст працює над удосконаленням системи нотаріату, зокрема, готується перехід України до електронного нотаріату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість зареєстрованих у 2019 році шлюбів у 6 разів перевищує розлучення, - Мін'юст. КАРТА

"Поступово ми переходимо до системи електронного нотаріату. Крім того, в найближчому майбутньому нотаріуси зможуть завіряти електронні документи", - повідомив міністр.

Малюська зауважив, що відповідний законопроєкт вже підготовлено. У разі, якщо Верховна Рада України зможе його ухвалити протягом кількох місяців, робоча система електронного нотаріату з’явиться до кінця поточного року.