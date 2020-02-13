КВУ заявив про реєстрацію клонів проти кандидата Світличної на 179 окрузі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор організації Олексій Кошель на своїй сторінці у фейсбуці.

Він повідомив, що за наявною у нього інформацією на 179 окрузі вже відроджується технологія "клонів".

"Після оголошення про участь у виборах ексголови Харківської ОДА Юлії Світличної відразу ж з’явилася інша кандидатка, яка має однакове із нею прізвище та співзвучне ім’я. На сайті НАЗК вже опубліковано декларацію кандидата-клона – Яни Світличної", – написав Кошель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" офіційно не працює жодна людина, - Комітет виборців

Він нагадав, що під час минулих парламентських виборів влітку 2019 року влада постійно заявляла про велику кількість "двійників", які атакували її кандидатів.

"Зараз таку саму технологію вона застосовує вже до своїх опонентів. Комітет виборців України звертає увагу Центральної виборчої комісії на недопустимість практики нечесної боротьби на виборах, можливих спроб маніпуляцій з метою впливу на результати голосування та необхідність забезпечення демократичного і прозорого виборчого процесу", – зазначив Кошель.

Він також висловив занепокоєність, що напередодні місцевих виборів 179-й округ можуть перетворити на черговий майданчик для відпрацювання політичних технологій на зразок 205-го чернігівського округу чи виборів міського голови Мукачева у 2004-му.

На думку генерального директора КВУ, зараз все залежить виключно від влади.

"Чекаємо завершення реєстрації і рахуємо кількість двійників у бюлетені", – підсумував Кошель.

Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. Вибори призначені на неділю, 15 березня 2020 року.