Винуватцем у справах щодо відключення за борги шахт від електропостачання може виступати держава та органи місцевої влади, - юрист

Про це повідомив голова Профспілки гірників України Михайло Волинець, передає delo.ua.

Волинець також порушив питання про те, на кому лежить відповідальність за припинення роботи підприємства.

При цьому в грудні 2019 року Верховний Суд України дав чітке роз'яснення в розгляді аналогічної справи між енергокомпаніями і підприємствами-боржниками. Суд постановив, що відповідальність за всі наслідки через відключення від електроенергії через борги несе посадова особа підприємства-боржника.

"Сторони договору мають дотримуватися принципу розумності, сумлінності і справедливості. І якщо у споживача є заборгованість, це означає, що він не виконує принцип розумності, сумлінності і справедливості. Оскільки він не слідує цим принципам, то він отримує правомірне попередження на відключення. І, відповідно, на споживача покладаються обов'язки щодо запобігання негативним наслідкам такого відключення", - йдеться в рішенні суду.

Зі свого боку адвокат Ростислав Кравець, партнер адвокатського об'єднання "Кравець і партнери", прокоментував цю ситуацію: "Компанія-боржник, відповідно до законодавства, справді в підсумку може постраждати від позовів, від стягнення майна. При цьому винуватцем у таких справах може виступати держава та органи місцевої влади, які своєчасно не фінансували, компенсували підприємствам збитки і різницю в тарифах (якщо йдеться про держпідприємства). Наприклад, якщо підприємство-боржник належить до Міненерго, то чиновники також будуть залучені до позовів, пов'язаних з негативними наслідками через відключення від електроенергії".

Шахтарі заявляють, вони виходили на діалог з місцевою обласною адміністрацією, але чиновники лише обіцяють знайти рішення.

Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський побував у Червонограді і доручив Міністерству енергетики та екології вирішити проблеми шахтарів. Зеленський пообіцяв шахтарям прийти 25 лютого на всеукраїнську нараду шахтарів у Києві з концепцією плану вирішення проблем вугільної галузі.