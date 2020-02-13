Звільнена з полону терористів 72-річна луганчанка Анастасія Мухіна потребує допомоги з лікуванням і житлом, - журналістка Катриченко. ФОТО

Про це пише журналістка Тетяна Катриченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одинока пенсіонерка допомагала звільнити окуповані території. Як могла. Вона отримували листівки, які розклеювала по Луганську (за цією справою її і затримали), а ще провозила на непідконтрольні території заборонені предмети та речовини для підривної діяльності. … Після звільнення кілька тижнів вона перебувала у Феофанії (про деталі лікування говорити не буду), потім її перевели до санаторію у Пущі. Нещодавно Анастасія Мухіна захворіла – була висока температура (39,6), а кілька днів тому знепритомніла - вдарилась головою, ребрами. Лікарі санаторію оглянули, сказали переламів нема, можливі лише тріщини. Кілька днів з носа йшла кров. Сьогодні, незважаючи на цей стан, Мухіну перевезли до гуртожитку у Києві, бо час перебування у санаторії закінчився", - описує ситуацію Катриченко.

За її словами, зараз у Мухіної немає коштів для існування.

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"Якщо є можливість і виникне бажання допомогти - звертайтеся. Їй необхідна наша підтримка. Тимчасово залишу номер своєї картки "Приватбанку", оскільки пані Анастасія не має поки. Відзвітувати зобов'язуюсь про надходження і передачі. 5168 74 53 0048 7664", - написала журналістка.



