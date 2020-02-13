Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології та російського "Левада-центру"

Так, за результатами опитування, 42% росіян ставляться до України добре або дуже добре, 47% - погано.

Водночас 49% українців відповіли, що ставляться до Росії добре або дуже добре, 39% - погано.

Зазначається, що в перші місяці президентства Володимира Зеленського рівень хорошого ставлення росіян до України різко пішов угору і в 2019 році майже 60% росіян добре ставилися до сусідньої держави, проте наприкінці року і в 2020 році - знову почав падати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру"