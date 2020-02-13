Рахункова палата вперше проведе аудит ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

"Рахункова палата жодного разу не перевіряла Державне бюро розслідувань, попри те, що інші державні органи, створені нещодавно, вже були об’єктами наших аудитів. Сьогодні дуже багато у суспільства питань не тільки щодо ефективності професійної діяльності новостворених органів, а і щодо того, як вони витрачають кошти державного бюджету", − сказав Валерій Пацкан.

Зокрема, Рахункова палата перевірить ефективність використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань. У 2018−2019 роках видатки ДБР профінансовано в сумі понад 1 млрд гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахункова палата проведе аудит Ради, ЦВК, Кабміну, РНБО, "Укрзалізниці" та інших держструктур, - Пацкан

Голова Рахункової палати також зауважив, що питання про необхідність проведення аудиту порушувала і тимчасово виконуюча обов’язки Директора ДБР Ірина Венедіктова, зважаючи на реорганізацію Бюро.