Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На луганському напрямку із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації випустили 6 мін по наших позиціях поблизу Новотошківського.

На донецькому напрямку противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік Лебединського, а зі стрілецької зброї обстріляв позиції українських захисників поблизу Березового.

За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил унаслідок обстрілу противника немає.

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