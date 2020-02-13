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13.02.20 13:41

Правоохоронці знешкодили на Тернопільщині групу наркоторговців, яка "обслуговувала" Західну Україну. ФОТОрепортаж

Працівники департаменту стратегічних розслідувань затримали злочинну групу, яка збувала наркотики на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Понад три кілограми твердих, кристалічних, порошкоподібних наркотичних речовин, інструменти для виготовлення "закладок", гроші, мобільні телефони - усе це під час проведення десяти санкціонованих обшуків в п'яти областях вилучили співробітники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини спільно з працівниками слідчого управління, бійцями КОРД під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Правоохоронці знешкодили на Тернопільщині групу наркоторговців, яка обслуговувала Західну Україну 01

За словами Василя Джиджори, начальника УСР в Тернопільській області, це угруповання через інтернет-мережу впродовж 2019-2020 років збувало наркотичні засоби та психотропні речовини на території Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей. До асортименту товарів зловмисників входили солі та амфетамін.

Правоохоронці знешкодили на Тернопільщині групу наркоторговців, яка обслуговувала Західну Україну 02

Незаконний, але прибутковий бізнес організували два брати з Тернопільщини. Вони відкрили інтернет-магазин в мережі Telegram. В спільники взяли собі "закладників" з інших областей України.

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"За день наркоторговці розміщали близько шістдесяти закладок. За кожен сховок їм платили по 60 гривень, - каже Василь Джиджора. - За такий продаж наркотиків закладники отримували зарплату в розмірі 1500-2000 доларів".

Правоохоронці знешкодили на Тернопільщині групу наркоторговців, яка обслуговувала Західну Україну 03

Незаконний бізнес його організаторам приносив в день від сорока до шістдесяти тисяч гривень. За попередньою інформацією, група осіб встигла розповсюдити через мережу майже 22 тисячі закладок по різних областях України. Найбільше заборонених речовин вони реалізували на території Луцька та Тернополя. Брати за зароблені кошти встигли купити собі квартиру та відкрили ресторанний бізнес.

Правоохоронці знешкодили на Тернопільщині групу наркоторговців, яка обслуговувала Західну Україну 04

В ході проведення спецоперації оперативники Тернопільщини знешкодили злочинне угруповання. Трьох фігурантів затримали у Тернополі згідно зі статтею 208 КПК. Ще одному міськрайонний суд обирає міру запобіжного заходу. Двох підозрюваних "взяли" на території Луцька - одного арештували, а щодо його спільника, то вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці знешкодили на Тернопільщині групу наркоторговців, яка обслуговувала Західну Україну 05

Фото: сайт Нацполіції

"Бізнесменам" інкримінують статтю 307 частина 2 ККУ - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Триває слідство, встановлюються шляхи надходження наркотичних речовин, а також людей, задіяних в протизаконній діяльності.

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