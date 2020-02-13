Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що я тут побачив, – це справді скарб, і я вдячний, що зберегли це все – куточок науки для українців. Але мені здається, що тут треба, по-перше, зробити ремонт", – сказав Зеленський на зустрічі з колективом бібліотеки.

Президент також зазначив, що держава повинна створити нормальні умови для роботи вчених.

Зазначається, що в бібліотеці ім.Вернадського Зеленський зустрівся з лауреатами премії Глави держави для молодих вчених 2019 року і ознайомився з їхніми роботами.

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Також президент оглянув експозицію Фонду президентів України і вручив лауреатам премії свідоцтва та нагрудні знаки. Лауреатами премії стали 40 наукових робіт у сферах інфраструктури, енергетики, оборони, сільського господарства, медицини, екології, кібербезпеки та інших.