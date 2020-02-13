Розпочато провадження щодо можливого отримання хабаря ексзаступником головного військового прокурора, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"13 лютого 2020 року, на підставі повідомлення у засобах масової інформації, Офісом Генерального прокурора розпочато провадження щодо можливого вчинення колишнім першим заступником Головного військового прокурора злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Офіс Генерального прокурора доручив здійснення досудового розслідування в зазначеному провадженні детективам Національного антикорупційного бюро України.

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Нагадаємо, раніше "Наші гроші. Львів" повідомили, що ексзаступник військового прокурора Жербицький отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах". Тепер йому належить чверть у статутному капіталі компанії.

До жовтня 2017 року Жербицький займав посаду першого заступника військового прокурора Анатолія Матіоса. Серед його справ було розслідування угод Сергія Курченка в банківській сфері і зі скрапленим газом.