Загороднюк і глава Пентагону Еспер на зустрічі в Брюсселі обговорили зміцнення оборонного партнерства між країнами (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністр оборони України поінформував свого американського колегу про перебіг операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, наголосивши при цьому, що попри заходи з відсічі та стримування російської агресії на сході України, ЗС України продовжують реформуватися та змінюватися, аби досягти відповідності критеріям членства в НАТО.

За словами Андрія Загороднюка, перебудова структури Українського війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами, які застосовуються в арміях держав-членів Альянсу.

Під час зустрічі сторони також приділили увагу питанням двостороннього оборонного співробітництва між Україною та Сполученими Штатами Америки. У цьому контексті Андрій Загороднюк подякував американській стороні за матеріально-технічну та консультативно-дорадчу допомогу, яку надає Україні Уряд США.

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Було висловлено зацікавленість української сторони у розвитку військово-технічного співробітництва за напрямком оборонних закупівель, розширенні воєнно-політичного діалогу та проведенні консультацій, зокрема, щодо питань безпеки у Чорноморському регіоні.

Міністр оборони США Марк Томас Еспер висловив підтримку Україні у її реформах та отриманні статусу ЕОР. Сторони домовились про продовження подальшого діалогу на рівні міністрів оборонних відомств у поточному році.

"Сьогодні вранці я зустрівся з міністром оборони України Андрієм Загороднюком, щоб обговорити можливості подальшої підтримки України і посилення нашого міцного оборонного партнерства. США твердо підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - написав Еспер у своєму Twitter.

Міністри провели бесіду на полях засідання глав оборонних відомств країн - членів НАТО, що відбувається в бельгійській столиці з 12 по 13 лютого.





