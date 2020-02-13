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13.02.20 14:23

Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей

Білорусь не може вийти зі сфери інтересів Росії в силу географічного положення.

Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Білорусь, як і Швейцарія, не може кудись вийти зі сфери інтересів великих сусідів. На жаль, не можна взяти Білорусь і Швейцарію і перенести в якесь інше, більш комфортне місце", - сказав Макей журналістам у четвер у Мінську за підсумками зустрічі з главою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассисом.

Глава білоруського МЗС констатував, що "ми залишимося там, де є".

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