В Японії зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу Covid-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал Ен-Ейч-Кей.

За даними телеканалу, жертвою захворювання стала жінка старше 80 років, яка померла в префектурі Канагава недалеко від Токіо.

В середині грудня 2019 року в китайському місті Ухань стався спалах пневмонії, збудником якої став раніше невідомий коронавірус 2019 nCoV, який отримав згодом назву Covid-19. Всесвітня організація охорони здоров'я в кінці січня 2020 року визнала спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Раніше в четвер стало відомо, що загальна кількість померлих внаслідок зараження корона вірусом досягла в КНР 1 тис. 367 осіб. Зараження підтверджено у 59 тис. 804 осіб.

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