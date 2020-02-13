Центр дистанційної освіти для дітей з окупованого Криму відкриють у Херсоні, - Коляда

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У нас уже є домовленість, що ми в Херсоні відкриваємо центр дистанційної освіти для дітей з тимчасово окупованих територій Криму і Севастополя. Він перебуватиме на базі одного з ліцеїв. Я вчора доповідала щодо цього президенту", - розповіла Коляда.

За її словами, основне завдання – відпрацювати цей пілотний проєкт успішно для того, щоб масштабувати всій Україні такі центри дистанційної освіти.

"Тим більше, що там є можливість приїжджати з окупованої території на канікули або на вихідні, жити в гуртожитку і складати певні іспити або навчатися", – додала Коляда.

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